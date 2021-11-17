Меркель и Лукашенко второй раз обсудили по телефону кризис на границе

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель второй раз поговорила по телефону с Александром Лукашенко, сообщил представитель федерального правительства Штеффен Зайберт.

На этот раз Меркель «подчеркнула необходимость при поддержке УВКБ ООН и МОМ и в сотрудничестве с Европейской комиссией обеспечить гуманитарную помощь и возможности для возвращения пострадавшим». В обоих пресс-релизах ФРГ называет собеседника «господин Лукашенко».

В близком к пресс-службе Лукашенко телеграм-канале «Пул Первого» написали, что политики договорились начать переговоры «с целью разрешения имеющихся проблем», участвовать в которых будут «должностные лица от обеих сторон». Также в телеграм-канале утверждают, что Меркель «довела просьбу председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйнен об обязательном участии в процессе международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов».

Первый разговор между Меркель и Лукашенко состоялся 15 ноября. В ходе него политики «говорили о сложной ситуации на границе Беларуси и Евросоюза, особенно о необходимости оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам». В тот раз «Пул Первого» утверждал, что Лукашенко и Меркель «договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации».