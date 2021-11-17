Bellingcat и Insider: 33 бойца ЧВК «Вагнер» оказались в Беларуси из‑за спецоперации ГУР Украины

33 бойца ЧВК «Вагнер», задержанные в июле 2020 года и позже высланные из Беларуси, оказались в стране транзитом из-за спецоперации Главного управления разведки украинского Минобороны по поимке боевиков, причастных к военным преступлениям на востоке Украины, следует из опубликованного сегодня совместного расследования Bellingcat и Insider.

Как утверждается в расследовании, для поимки бойцов «ЧВК Вагнера» ГУРМО Украины создал поддельную ЧВК «МАР» на основе уже зарегистрированной российской военной компании, и вербовал наемников с боевым опытом якобы для охраны нефтяных объектов «Роснефти» на Ближнем Востоке.

Одним из людей, откликнувшихся на вакансию, оказался Артем Миляев с позывным «Шаман», утверждавший, что он воевал в Чечне, Донбассе и Сирии и был заместителем командира штурмовой бригады в самопровозглашенной ДНР, где командовал более чем сотней бойцов. Он предложил набрать в компанию своих бывших подчиненных.

В течение нескольких месяцев куратор «Сергей Петрович», спецназовец с реальным боевым опытом, собрал вместе с Миляевым 180 наемников для проекта. «К началу июня 2020 года ГУРМО получило сотни страниц подробных, написанных от руки признаний боевиков об их роли в незаконных боевых действиях в Восточной Украине, на Ближнем Востоке и в Африке, а также имена командиров и фотографии медалей, выданных Кремлем, и даже ранее нигде не публиковавшиеся видео- и фотоматериалы о военных преступлениях, таких как сбитие украинского военного вертолета на Донбассе в 2014 году», — пишут расследователи.

В июне 2020 года новобранцам сообщили, что их куратора убили в Сирии. ГУР сделали это для того, чтобы выиграть время и решить, проводить ли операцию. Вскоре появился новый куратор, который предложил похожие условия работы, но в Венесуэле.

После этого украинцы продумали сценарий принудительной посадки самолета с наемниками. Согласно нему, человек, находящийся в минском аэропорту, позвонит в службу управления воздушным движением Украины и предупредит о том, что у него есть веские основания считать, что на борту заложена бомба. Тогда борту прикажут совершить экстренную посадку в киевском аэропорту, где и задержат российских наемников.

В середине июня об операции доложили президенту Владимиру Зеленскому. Он согласился провести ее, к подготовке операции подключили Службу безопасности Украины (СБУ), которая выбрала 28 самых важных лиц из списка. ГУР довело число до 45, добавляя в список наемников без боевого опыта на Донбассе.

15 июля первой группе купили 34 билета из Минска в Стамбул на рейс, вылетавший через десять дней. Вторая группа должна была вылететь спустя два дня. Объявленная дата возвращения — 19 октября; для правдоподобности обеим группам забронировали обратные билеты.

Все участники первой группы прибыли в Москву вовремя, только один из них заболел и отказался от поездки. По фальшивым трудовым договорам наемникам разрешили въехать в Беларусь.

Как утверждают журналисты, в тот день глава Офиса президента Андрей Ермак предложил силовикам отложить операцию на неделю, поскольку Украина и Россия согласились о перемирии на Донбассе с 27 июля. В итоге стороны договорились, что боевики вылетят 30 июля.

Когда команда оказалась в Беларуси, куратор сообщил об изменении планов и направил наемников в отель, а 27 июля — в санаторий. В ночь на 29 июля их задержали, боевикам зачитали документы об аресте и предъявили обвинения в подготовке государственного переворота и массовых беспорядков. Силовики спрашивали у наемников, знают ли они Сергея Тихановского и Николая Статкевича.

В следующие недели Украина и Россия добавилась у Беларуси выдачи им боевиков, а генеральные прокуроры подали официальные запросы на передачу им задержанных россиян. 14 августа их всех вернули в Россию.

Когда боевиков задержали, госгентство «Белта» утверждало, что силовые органы получили информацию о прибытии в Беларусь «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Сообщалось, что в Минск наемники прибыли в ночь на 25 июля и заселилась в одну из столичных гостиниц. В тот же день они должны были выселиться, но покинули отель только 27 июля и переместились в один из санаториев под Минском.