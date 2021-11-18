Медики диагностировали первый случай коронавируса среди мигрантов на границе

Медики диагностировали первый случай COVID-19 среди мигрантов, которые находятся в логистическом центре возле беларуско-польской границы, сообщает агенство Sputnik со ссылкой на зампредседателя Гродненского облисполкома Виктора Пранюка.

По словам чиновника, мигранта, заразившегося коронавирусом, госпитализировали в Гродненскую университетскую клинику.

В логистическом центре власти организуют пункт вакцинации. Сенатор Виктор Лискович рассказывал, что мигрантов будут вакцинировать китайским препаратом Vero Cell.

Сегодня около 16:00 по минскому времени самолет с более чем 400 мигрантами, решившими вернуться на родину, вылетел из Минска в Багдад. По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, в Беларуси находятся около семи тысяч мигрантов, которые хотят попасть в Евросоюз. Она рассказала, что Лукашенко в разговоре с Меркель предложил создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев. Остальных пять тысяч попытаются отправить домой.