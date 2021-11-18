Гепрокуратура возбудила уголовное дело о пропаганде войны из‑за действий польских силовиков на границе

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о пропаганде войны (статья 123 УК) из-за действий польских силовиков во время попытки прорыва мигрантами границы 16 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.
По словам генпрокурора Андрея Шведа, дело возбуждено против «высших должностных лиц Польши». Ведомство считает, что польские власти «неоднократно осуществляли и осуществляют незаконную депортацию, пытки и акты жестокости в отношении беженцев».
Следственный комитет 17 ноября возбудил против польских силовиков уголовное дело о преступлении против безопасности человечества (статья 128 УК).
16 ноября группа мигрантов начала ломать проволочное ограждение и закидывать польских пограничников камнями, те ответили слезоточивым газом, светошумовыми гранатами и водометами.
С 8 ноября в окрестностях погранперехода «Брузги-Кузница» на беларуско-польской границе тысячи мигрантов живут в обустроенном при помощи беларуских властей лагере. Все это время польские пограничники сообщают о попытках силового прорыва границы.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет