Минчанин взял у незнакомца на улице бчб‑флаг — его с другом осудили на 30 и 15 суток за пикет и лозунг «Жыве Беларусь»

17 ноября суд Центрального района Минска арестовал местных жителей Андрея Барановского и Дмитрия Кирковского на 30 и 15 суток соответственно за несанкционированный пикет (часть 1 статьи 24.23 КоАП). Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Согласно протоколу, 45-летний Андрей Барановский и 42-летний Дмитрий Кирковский 15 ноября в 23:15 в нетрезвом виде размахивали бчб-флагом и кричали «Жыве Беларусь» на проспекте Машерова в Минске. Барановского дополнительно судили за мелкое хулиганство (статья 19.1 КоАП) — он «умышленно демонстрировал непристойный жест в адрес граждан».

Барановский в суде утверждал, что мало помнит о случившемся, так как был очень пьян и проснулся уже в РУВД. По словам минчанина, флаг ему передал незнакомец у магазина «Соседи». Он спросил у Барановского, «слабо ли ему с этим флагом перебежать через дорогу». Согласился ли мужчина на предложение, «Вясна» не уточняет.

Кирковский рассказал, что в тот вечер вместе с Барановским возвращался из магазина. По его словам, он пытался отобрать флаг у друга, но не размахивал им и не кричал «Жыве Беларусь». Задержали его не сразу — сначала он съездил домой, а после самостоятельно приехал в РУВД. В суде посмотрели запись с камеры служебного автомобиля: на ней видно, что Кирковский не держал флаг, пишут правозащитники.

«Вясна» уточняет, что сотрудник милиции, выступавший в суде свидетелем, утверждал, что в тот день обратил внимание на двух человек, которые размахивали флагом и кричали «Жыве Беларусь».