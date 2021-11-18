МВД отчиталось о задержании в Минске и Бобруйске двух подростков, которые делали закладки с наркотиками

15 ноября в Минске милиция задержала 15-летнюю школьницу, которая делала закладки с альфа-PVP. На следующий день в Бобруйске с психотропом задержали 17-летнего учащегося колледжа. МВД сообщило об этом только сегодня.

Против обоих подростков силовики возбудили дело о незаконном обороте наркотиков (статья 328 УК). По утверждению ведомства, 15-летняя минчанка «причастна к сбыту 61 грамма особо опасного вещества альфа-PVP».

На видео, опубликованном милицией, девушка рассказала, что проработала закладчицей в интернет-магазине по продаже наркотиков полторы недели.

На прошлой неделе МВД отчиталось, что за шесть дней в Минской, Витебской и Могилевской областях задержали десять подростков, которые раскладывали закладки с наркотиками.

«Каждый из них откликнулся в соцсетях на преступное предложение наркомаркета, чтобы легко и быстро заработать деньги. Самого юного распространителя завербовал старший "коллега", получив за это премию от наркошопа в размере 250 долларов США», — писало ведомство.