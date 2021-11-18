«Радыё Свабода»: директора «Белапана» и его экс‑руководителя обвиняют в создании «экстремистского формирования»

Директора и главреда информагентства «Белапан» Ирину Левшину и его бывшего руководителя Дмитрия Новожилова обвиняют в создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК), сообщает «Радыё Свабода» без указания источника.

Такое же обвинение, по информации «Радыё Свабода», предъявлено медиаменеджеру Андрею Александрову, который сотрудничал с «Белапаном».

1 ноября КГБ внес «Белапан» в список экстремистских формирований, но об этом стало известно только спустя почти две недели.

Против сотрудников информагентства в Беларуси возбуждены несколько уголовных дел.

18 августа 2021 года директора и главного редактора «Белапана» Ирину Левшину, бывшего директора Дмитрия Новожилова и бухгалтера Екатерину Боеву задержали по подозрению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). В их квартирах и квартирах еще двух сотрудников агентства прошли обыски. 27 августа стало известно, что на Левшину, Новожилова, и Александрова завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (часть 1 статьи 243 УК). Боева вышла на свободу после 10 суток задержания.

14 января в офисе «Белапана» прошел обыск по делу против медиаменеджера Андрея Александрова — у агентства с ним есть договор о сотрудничестве. Обыск проводил УБЭП ГУВД Мингорисполкома по поручению УСК по Минску. Во время обыска, по словам бывшего директора «Белапана» Дмитрия Новожилова, из офиса изъяли некоторые рукописные записи, документы, около десяти жестких дисков от компьютеров, два жестких диска от локального сервера и два неработающих нетбука.

Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали 12 января как подозреваемых по делу о финансировании протестов (часть 2 статьи 342 УК) из-за рубежа при участии фонда BY_Help. Согласно сообщению МВД, Александров с 22 августа по 9 ноября оплатил участникам протестов 250 штрафов, а списки нуждающихся и деньги ему передавал фонд BY_Help.

16 июля стало известно, что Александров обвиняется в измене государству (часть 1 статьи 356 УК) за помощь инициативам BY_help и BYSOL.