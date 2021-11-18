Погранохрана Польши: за сутки в страну въехали 79 «оппозиционеров» из Беларуси

За сутки в Польшу въехали 79 «беларуских оппозиционеров», сообщила на брифинге пресс-секретарь пограничной охраны Анна Михальска, передает ТАСС.

«За минувшие сутки в Польшу въехали 79 человек, оппозиционеров, которые обратились за помощью. Эти люди обратились за международной защитой или заявили, что скоро подадут такие заявления, или въехали на основании гуманитарных виз», — приводит слова пресс-секретаря издание PortalSamorzadowy. Издание уточняет, что речь идет об оппозиционерах из Беларуси.