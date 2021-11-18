Самолет с мигрантами, решившими вернуться на родину, вылетел из Минска в Багдад

Самолет с мигрантами, которые решили вернуться на родину, вылетел из Минска в Багдад, следует из данных сервиса Flightradar.

На рейс зарегистрировался 431 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на консула. Авиакомпания Iraqi Airways сообщала, что на борту 409 мест. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт называла цифру в 374 человека.

По словам Эйсмонт, в Беларуси находятся около семи тысяч мигрантов, которые хотят попасть в Евросоюз. Она рассказала, что Лукашенко в разговоре с Меркель предложил создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев. Остальных пять тысяч попытаются отправить домой.