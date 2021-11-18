В Барановичах задержали предпринимателя и активиста Юрия Казакевича

В Барановичах омоновцы задержали активиста движения «За свободу» и предпринимателя Юрия Казакевича, сообщает издание «Салідарнасць».

Утром в квартиру активиста пришли с обыском по неназванной административной статье. После обыска Казакевича увезли на допрос.

В этот же день в Барановичах задержали Наталью и Николая Рослик, Евгения Кривошеева, Андрей Гиля и Виктора Шешняровича, пишет правозащитный центр «Вясна».

Правозащитникам известно, что Кривошеева задержали за репост с признанного «экстремистскими материалами» и «экстремистским формированием» телеграм-канала Nexta. Причины задержания остальных жителей Барановичей не уточняются.

Позже правозащитный центр «Вясна» уточнил, что обыск прошел в квартире матери анархиста Евгения Журавского, который уехал из Беларуси.

Вечером в провластном телеграм-канале «Желтые сливы» появилось видео с задержанной в Барановичах Натальей Карачун. В нем женщина говорит, что была подписана на «экстремистские телеграм-каналы», репостила друзьям некоторые новости из них, а также была администратором канала «Поехали, Барановичи». Кроме этого, силовики сняли на видео, как Карачун сдирает с рамы велосипеда наклейку с гербом «Погоня».

Обновлено в 21:05. Добавлена информация о задержании администратора чата «Поехали, Барановичи» и об обыске в квартире анархиста Журавского.