Жительнице Гродно дали 2 года домашней химии за протесты; у нее дома нашли магнитик с «Погоней»

Суд Октябрьского района Гродно приговорил 52-летнюю Валентину Будревич к 2 годам домашней химии по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК). Ее обвинили в участии в сцепке во время «Марша единства» 6 сентября 2020 года, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии обвинения, подсудимая принимала участие в шествии, заранее знала о месте его проведения, стояла в сцепке и хватала милиционеров за рукава. Сама Будревич признала, что присутствовала на акции, но настаивала, что оказалась в толпе случайно, отправившись в книжный магазин на Советской улице за тетрадью для ребенка.

Обвинение утверждало, что гродненка призывала окружающих к незаконным действиям, оказывала неповиновение сотрудникам милиции и «по предварительному сговору <...> стала участником групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок».

«Предварительный сговор, по мнению прокурора, заключался в том, что женщина якобы следовала руководствам телеграм-каналов, на которые она была подписана в тот момент, и поэтому <...> пришла именно в то время и в то место», — уточняют правозащитники.

Также доказательствами вины стали найденные при обыске у Будревич одежда, в которой она была на марше, и магнит с гербом «Погоня». В суде прокурор интересовалась, был ли магнит с символикой у обвиняемой с собой во время марша, где он обычно хранится и сколько у Будревич дома холодильников.

Смягчающими обстоятельствами суд счел наличие у женщины несовершеннолетнего ребенка и ее чистосердечное раскаяние.