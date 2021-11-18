ЕБРР объявил, что прекращает рассматривать новые проекты с частным сектором в Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил, что прекращает рассматривать новые инвестиционные проекты, в том числе с частным сектором.

В сентябре 2020 года банк прекратил рассматривать новые проекты с государственным сектором. С тех пор ЕБРР продолжает реализацию соглашений, заключенных ранее. Они направлены на модернизацию инфраструктуры — например, проекты по модернизации водоснабжения и канализации в районных городах.

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены действиями властей и ситуацией с правами человека и свободой слова в Беларуси и в настоящее время не рассматриваем новые государственные или частные инвестиции в страну. С момента спорных президентских выборов в августе 2020 года мы призываем власти продолжать инклюзивный национальный диалог, чтобы изучить дальнейший путь развития Беларуси», — написал ЕБРР на своем сайте.

Судя по данным на сайте банка, после выборов 2020 года он начал четыре проекта в частном секторе: одна инвестиция в компанию PandaDoc и три кредита для ОАО «Белорусский народный банк».

В ноябре 2020 года глава МИД Владимир Макей сказал, что Беларусь приостанавливает диалог по правам человека с Евросоюзом, потому что не видит в этом смысла: «И мы приостанавливаем этот диалог до тех пор, пока ЕС не примет решение об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью».

Беларусь является членом Европейского банка реконструкции и развития с 1992 года. Общий объем инвестиций банка в страну составил чуть больше трех миллиардов евро. Текущий портфель проектов ЕБРР в Беларуси составляет 930 миллион евро.