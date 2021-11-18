«Вясна»: подозреваемая в организации женских маршей Ольга Горбунова 10 дней держит голодовку на Окрестина

Бывшая руководительница объединения «Радислава» Ольга Горбунова с момента задержания 9 ноября держит голодовку на Окрестина, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, по состоянию на 18 ноября Горбуновой не предъявили обвинений. Ее голодовка длится уже 10 дней.

Бывшая руководительница «Радиславы» стала подозреваемой по уголовному делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Ей вменяют руководство «женскими маршами», сообщило МВД.

«Женщина работает менеджером в общественном объединении для лиц, пострадавших от домашнего насилия. В августе и сентябре прошлого года она руководила так называемыми женскими маршами в столице. При этом сама выходила на проезжую часть, перекрывая дорожный трафик», — объясняла пресс-служба МВД.

9 ноября о задержании Горбуновой сообщил телеграм-канал Girls Power Belarus. Тогда эту информацию «Медиазоне» подтвердили знакомые девушки из активистской среды.

В 2002 году женщины, пострадавшие от насилия, создали в Минске ОО «Радислава». Организация помогает женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. При «Радиславе» действует убежище для жертв домашнего насилия.