Суд арестовал барановичского предпринимателя и активиста Юрия Казакевича на 15 суток

Суд Барановичского района и Барановичей арестовал предпринимателя и активиста Юрия Казакевича на 15 суток по статье о распространении экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, Казакевича обвинили в том, что он разместил в сентябре 2020 года в местном чате одну из статей издания TUT.by. 13 августа 2021 года суд признал информационную продукцию TUT.by, а также проект бывшей команды издания Zerkalo и их соцсети экстремистскими.

Казакевича задержали 18 ноября в Барановичах. Кроме него в тот день в городе задержали 11 человек.