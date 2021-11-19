Суд арестовал основателя магазина symbal.by Павла Белоуса на 15 суток

Суд Ленинского района Минска арестовал основателя магазина symbal.by Павла Белоуса на 15 суток по статье о несанкционированном пикете (часть 1 статьи 24.23 КоАП), сообщают его коллеги.

15 ноября Белоуса вызвали в милицию, но оттуда он домой не вернулся — его задержали и отвезли на Окрестина. На первом суде 17 ноября его дело отправили на доработку. Первый протокол на него составили по статьям о распространении продукции с призывами к экстремизму (статья 19.11 КоАП) и незаконном изготовлении и/или распространении материалов о способах изготовления взрывных устройств (статья 19.12 КоАП).

После суда Белоуса вернули в ИВС на Окрестина, а 18 числа на него оформили новый протокол, по которому в итоге и арестовали. Отсчет 15 суток начинается с 18 ноября.

В январе в офис магазина приходили с проверкой сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями РУВД Советского района. Они вынесли из помещения всю технику и товары компании. В РУВД увезли замдиректора Никиту Бровку, бухгалтера Ксению Миклашевскую, сотрудниц магазина Ольгу Игнатович и Анастасию Трофимчик. Все их позже арестовали на 15-20 суток и доставили в изолятор на Окрестина.

В июне 2020 года в магазин уже приходили с проверками, в том числе из ОБЭП. После проверки, которую провели сотрудники милиции и санстанции в производственном цеху Symbal.by, власти потребовали приостановить работу до устранения нарушений. Вскоре Белоус сообщил о прекращения работы магазина.