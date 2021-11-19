65‑летнего инженера, который из‑за ролика МВД стал героем мема о помидорах со сметаной, арестовали на 15 суток

65-летнего инженера Анатолия Шелковича, который в ролике МВД говорил о любви к сочетанию красного и белого цветов, арестовали на 15 суток, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По какой статье судили инженера пока неизвестно. По версии МВД он «организовал в подвале дома производство протестной символики» — бело-красно-белых флагов, которые позже «забрасывал на деревья».

«Эту символику я изготовил в своем подвальном помещении, где производится достаточно просто. То есть, брал пакетом нарезанные куски, красил по центру "чырвоную" линию. Получается флаг», — говорил мужчина в ролике ведомства.

Позже в сети появился обрывок ролика, не попавший в смонтированную версию видео МВД. На нем Шелкович рассказывает о любви к сочетанию красного и белого цветов.

«Ну, мне всегда нравилось сочетание белого и красного цвета, если так сказать. У меня жена рыженькая — то есть это белое с красным. Я люблю помидоры со сметаной — это тоже белое с красным», — говорил он.