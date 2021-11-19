Минчанку осудили на 3 года домашней химии за комментарий «Ну и рожа» об участковом

Суд Ленинского района Минска приговорил 50-летнюю Марину Снытко к 3 годам домашней химии за комментарий о милиционере под постом в «Одноклассниках» (статья 369 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии следствия, в мае 2020 года Снытко оставила комментарий «Одноклассниках» под постом активистки Ольги Карач, где было опубликовано фото участкового Андрея Комара. Минчанка, утверждает обвинение, оставила «нелицеприятный комментарий с ненормативной лексикой по поводу внешности милиционера». Она написала: «Ну и рожа».

Потерпевший не явился на суд и прислал заявление с просьбой рассмотреть дело без него. Он полностью поддержал показания, которые дал во время следствия, и попросил привлечь Снытко к уголовной ответственности, а также заявил исковое требование в размере тысячи рублей. По его словам, из-за комментария минчанки «он неоднократно сталкивался с ненавистью и недоверием со стороны граждан».

Марина Снытко отказалась от услуг адвоката. На суде она рассказала, что не знакома с Комаром: «Просто увидела фотографию полного парня в милицейской форме и оставила под ней комментарий». Она не согласилась с тем, что оскорбила участкового, и сказала, что не имела умысла унизить его честь и достоинство. По ее словам, такой комментарий — это ее «повседневное выражение, возможно, основанное на сильном эмоциональном волнении».

Также в начале судебного заседания обвиняемая подала ходатайство о вызове свидетелем Татьяны Плеховец — мамы ребенка с ДЦП, за которым ухаживает Снытко. Свидетель на суде рассказала: «Марина очень хороший и добрый человек, который всегда готов прийти на помощь, постоянно ездит в поликлиники с моим ребенком-инвалидом. Без ее помощи мне не справиться».

На суде рассмотрели письменные материалы дела, среди которых были переписки Снытко. Судья сказала, что данные из переписки запрашивались в России.

Лингвистическая экспертиза постановила, что комментарий обвиняемой «содержит ненормативную лексику оскорбительного характера».

После перерыва судья вновь спросила Снытко об адвокате. Женщина от него снова отказалась, но суд не принял отказ. Далее у обвиняемой был государственный защитник — Андрей Клещонок. Он отметил, что «конструкция состава преступления предусматривает, что человек должен знать, кого он оскорбляет», а обвиняемая с потерпевшим знакома не была.

«Согласно лингвистической экспертизе, негативный оттенок ее комментария можно интерпретировать как "несимпатичный человек". Эта характеристика не является оскорблением в связи со служебными обязанностями. На работу в милицию ведь не принимают по критерию симпатичный человек или нет», — сказал адвокат.

В последнем слове Марина Снытко раскаялась: «Эти семь месяцев я живу как в страшном сне. Никогда не думала, что вот этой фразой могу нанести оскорбление человеку и испортить жизнь себе, своим близким и людям, которым нужна моя помощь. Прошу учесть мое раскаяние и не наказывать сурово. Я была законопослушной все свои 50 лет…».

Гособвинение запросило для минчанки 3 года домашней химии и возмещение морального ущерба в размере тысячи рублей. Судья Анастасия Ачалова назначила ровно такое наказание.