Верховный суд лишил регистрации движение «За Свободу»

Верховный суд лишил движение «За Свободу» регистрации, сообщил председатель организации Юрий Губаревич в фейсбуке.

Как утверждает Губаревич, «кампания прессинга со стороны режима в отношении "Руха" в 2021 году продолжалась более шести месяцев». За это время, по его словам, организация прошла комплексную проверку деятельности за три года.

Кроме того, добавляет председатель, движению вынесли два предупреждения от Минюста, а в центральном офисе и по месту жительства руководства организации проходили обыски с конфискацией техники и информационных материалов.

Как пишет Губаревич, Минюст отказал организации в «каждой из трех попыток внести правки в статут относительно размещения юридического адреса, что и стало формальным основанием для ликвидации юридического статуса».

«В новой Беларуси Рух "За Свободу" получит легальный статус политической партии, которая на всех уровнях будет представлять интересы про-европейски ориентированной части общества. Мы продолжим делать все возможное, чтобы это время как можно быстрее настало», — написал председатель движения.

Движение «За Свободу» после президентских выборов 2006 года основал кандидат Александр Милинкевич. Цель этого объединения, как пишут на его сайте — защита прав и свобод человека. Одним из главных направлений развития страны в движении считают интеграцию с Евросоюзом.