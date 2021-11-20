Против программиста витебского РСЦ возбудили уголовное дело за публикацию персональных данных силовиков и госслужащих

Против 34-летнего инженера-программиста витебского расчетно-справочного центра возбудили уголовное дело о незаконных действиях в отношении персональных данных (статья 203-1 УК) за публикацию информации о силовиках и чиновниках, сообщает пресс-служба МВД.

«️С июня 2020 по ноябрь 2021 года мужчина размещал в деструктивном интернет-сообществе сведения о сотрудниках правоохранительных органов и госслужащих. Для этого использовал базу с паспортными данными, незаконно добытую на работе», — пишет ведомство.

К сообщению МВД прилагается видео с задержанным. Он рассказывает, что состоит в «различных экстремистских группах».

«Задержан за то, что размещал информацию о сотрудниках милиции и других должностных лицах. Размещал информацию также об их семьях. Размещал эту информацию в различных чатах», — говорит он на камеру, после чего просит прощения.