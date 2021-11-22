Россиянина Дудникова обвиняют в призывах к действиям против нацбезопасности и разжигании вражды; его дело передано в суд

Минская прокуратура направила в Мингорсуд уголовное дело против 21-летнего гражданина России Егора Дудникова, обвиняемого в разжигании социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия (часть 3 статьи 130 УК), и в призывах к действиям против нацбезопасности (статья 361 УК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура в своем сообщении не называет имя обвиняемого, но с Дудниковым у него совпадают возраст, гражданство и одна из статей обвинения. Позже Следственный комитет опубликовал пресс-релиз о завершении расследования по делу Дудникова — вменяемые ему преступления совпадают с теми, которые прокуратура перечисляет в своем сообщении.

Согласно материалам дела, на которые ссылается прокуратура, Дудников с 19 января по 21 мая 2021 года в одном из телеграм-чатов опубликовал «не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера». Его целью, по версии следствия, было «нагнетание напряженности и конфликтности в обществе и государстве».

«Своими сообщениями обвиняемый разжигал социальную вражду и рознь по признаку профессиональной принадлежности. Формировал отрицательный образ представителей власти и неприязнь к ним. Склонял граждан к запланированным противоправным действиям», — пишет прокуратура.

В телеграм-чате россиянин «призывал к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, возникновению массовых беспорядков с насилием к представителям власти», считает следствие.

Егора Дудникова задержали 5 мая в Минске и обвинили в в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). В финальной версии обвинения этой статьи нет. Позже правозащитники сообщили, что россиянину предъявлено обвинение в разжигании социальной вражды и розни.

Арест Дудникова связан с делом «Отрядов гражданской самообороны Беларуси» (ОГСБ). Так назывался телеграм-канал и одноименный чат, под номером 395 внесенные КГБ в список террористических организаций. Участников чата спецслужба обвиняет в покушении на телеведущего-пропагандиста Григория Азаренка, поджогах и попытках взорвать российскую вышку связи.

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Телеканал ОНТ в фильме «20 террор 21» показывал кадры, на которых человек, подписанный в титрах как Дудников, зачитывает текст с призывом закупаться «бензином, пенопластом, ацетоном, просто маслом». Как утверждалось в фильме, следствие считает Дудникова одним из админов канала ОГСБ. «Новая газета» публиковала письмо россиянина из СИЗО, в котором он рассказывал, что «только озвучивал видеоролики, тексты давал» за вознаграждение.

Обновлено в 15:26. Добавлено сообщение Следственного комитета о завершении расследования по делу против Егора Дудникова.