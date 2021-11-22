Музыканта Игоря Банцера вернули на химию спустя 20 суток в штрафном изоляторе

21 ноября музыканта Игоря Банцера вернули на химию из штрафного изолятора, где он провел 20 суток. Об этом он сам рассказал «Медиазоне».

По словам Банцера, первые десять суток ШИЗО ему назначили за то, что он спал в неположенное время.

«Хотя я находился в карантине, куда меня без медицинских показаний поместили сотрудники администрации ИУОТ №9. А потом меня хотели поместить в комнату, где у человека низкий статус. Я сказал, что не буду сидеть с человеком, у которого низкий статус, потому что вы меня отправляете в колонию, где отношение к низкому статусу однозначное. Это уже был отказ от выполнения законного требования сотрудника. Поехал [в ШИЗО] на 20 дней», — рассказал музыкант.

В марте 2021 года Игоря Банцера приговорили к 1,5 годам химии по делу о хулиганстве (статья 339 УК) за танец в стрингах перед милицейской машиной. Он начал отбывать наказание на химии с 17 июня. В августе за нарушения его отправили в штрафной изолятор — он провел там 40 суток.

29 сентября суд решил перевести музыканта в колонию. Спустя месяц Банцера вернули на химию: прокурор попросил отменить постановление суда и направить представление о замене наказания на новое рассмотрение из-за юридических нарушений.

1 ноября связь с Игорем Банцером прервалась. 21 ноября он связался с «Медиазоной» и рассказал, что все это время находился в ШИЗО. 24 ноября суд снова рассмотрел вопрос о переводе Банцера в колонию и отказал в этом из-за того, что администрация ИУОТ поспешила с передачей в суд представления о замене наказания. Сотрудники не предоставили музыканту достаточно времени, чтобы опротестовать вынесенные ему нарушения.

В подкасте «Химия» Игорь Банцер рассказывает «Медиазоне», как жил до начала массовых протестов 2020 года и о том, как изменилась его жизнь теперь.