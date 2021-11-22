Deutsche Welle: власти Германии отказались забрать 2 000 мигрантов из Беларуси

Власти Германии отклонили предложение беларуских властей забрать две тысячи мигрантов, которые находятся на территории Беларуси, пишет Deutsche Welle со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

Как уточняет издание Welt, об отказе немецких властей от приема двух тысяч беженцев рассказал официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. Он назвал такое решение проблемы «неприемлемым».

Ранее Александр Лукашенко в интервью «Би-Би-Си» рассказывал, что предлагал исполняющей обязанности канцлера Германии Ангеле Меркель отправить около двух тысяч беженцев в Евросоюз.

«Две тысячи, я попросил, заберите. Тогда было две [тысячи] сто, ну, может, чуть больше. Заберите их к себе. Там дети, там страшная ситуация, вы это видите, знаю. Заберите их. А останутся у меня порядка пяти тысяч — всего семь тысяч примерно. Пять тысяч — я буду работать над тем, чтобы их отправить в Ирак, Сирию, Иран, откуда они приехали», — говорил он.

С 8 ноября в окрестностях погранперехода «Брузги-Кузница» на беларуско-польской границе тысячи мигрантов живут в обустроенном при помощи беларуских властей лагере.

Мигранты у польской границы

Обновлено в 17:13. Добавлена информация издания Welt.