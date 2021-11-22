«Наша Ніва»: вышел на свободу бизнесмен Виталий Синицкий, который сам попросил налоговую проверить его компании

Из СИЗО выпустили владельца компании «Сигмаплюс» Виталия Синицкого, задержанного Комитетом госконтроля за неуплату налогов (статья 243 УК), сообщает «Наша Ніва» без указания источника. По информации издания, он выплатил 10 миллионов долларов компенсации.

По информации источников издания «Наша Ніва», Синицкий, наблюдая за делом компании 21vek.by, решил подстраховаться и сам написал на себя заявление в налоговую с просьбой провести проверку его компаний.

28 сентября отчитался о задержании «учредителя столичного субъекта хозяйствования» за неуплату налогов (статья 243 УК) на сумму «почти 10 млн рублей». По информации «Нашай Нівы», речь шла о Виталии Синицком.

«Чтобы уменьшить размер налоговых отчислений, учредитель и фактический руководитель ООО, владелец нескольких торговых центров в Минске, организовал распределение выручки, полученной от сдачи помещений в аренду, между 16 аффилированными структурами», — писало ведомство.

Компании «Сигмаплюс» принадлежат несколько бизнес-центров в Минске — «Волна», «Орлан», «Анкор» и торговые-центры «Титан», «Трюм», «Тивали» и другие.