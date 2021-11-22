«Вясна»: минчанина, который с 7 октября отбыл три административных ареста подряд, арестовали еще на 13 суток

Суд Ленинского района Минска назначил 51-летнему минчанину Виталию Умрейко 13 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как отмечают правозащитники, Умрейко находится не на свободе с 7 октября. За это время ему назначили уже четыре административных ареста. За что судили минчанина в предыдущие три раза — не уточняется.

Согласно последнему протоколу, пишет «Вясна», Умрейко, находясь в Ленинском РУВД, «вел себя агрессивно и заносчиво, нецензурно ругался, а на замечания не реагировал».

Сам минчанин в суде признал вину и отказался давать показания. На рассмотрение дела против него ушло 14 минут, добавляют правозащитники.