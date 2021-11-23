ГУБОПиК рассказал о деле «33 анархистов и трех группировок»; их обвиняют в создании преступной организации

33 анархиста проходят фигурантами по делу о создании преступной организации либо участии в ней (статья 285 УК), сообщил начальник ГУБОПиК Андрей Паршин в интервью изданию МЛЫН.by.

По его словам, «к уголовной ответственности привлекаются 33 радикальных анархиста», а «все активные участники анархистского движения» проходят подозреваемыми по делу о преступной организации, а также «по ряду других статей УК». Паршин не уточнил, задержаны ли все 33 анархиста либо часть из них находится в розыске за границей, а также сколько всего есть подозреваемых по делу.

Начальник ГУБОПиК сказал, что анархисты создали несколько «экстремистских формирований». В Беларуси это «Революционное действие», в России — «Народная самооборона», в Украине — «Революцiйна дiя».

«В целях реализации своих экстремистских намерений» они публично призывали к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и причинению вреда нацбезопасности Беларуси.

«Ряд преступлений участниками анархистского движения совершены общеопасным способом — путем поджога административных зданий государственных учреждений», — утверждает Паршин.

По его словам, «многие из преступников» задержаны, но некоторые скрываются за рубежом.

«Можно с уверенностью утверждать, что анархистское движение в Республике Беларусь в настоящее время полностью ликвидировано», — сказал начальник ГУБОПиК.

В начале ноября 2021 года МВД признало «экстремистскими формированиями» анархистские интернет-ресурсы «Революционное действие», «Народная самооборона» и «Революцiйна дiя». В марте того же года ГУБОПиК отчитался о задержании семерых анархистов из «Революционного действия» по делу о создании преступной организации. В государственной газете «Беларусь сегодня» эту группу называют «одной из самых радикально настроенных».