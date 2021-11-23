Бывшая руководительница «Радиславы» Ольга Горбунова прекратила голодовку после улучшения условий в камере

Бывшая руководительница объединения «Радислава» Ольга Горбунова прекратила голодовку после улучшения условий ее содержания, сообщила подруга девушки Ольга Ланевская. Она уточнила «Медиазоне», что получила информацию от близких задержанной.

По словам Ланевской, у Горбуновой "появился матрас и возможность спать ночью".

"Удалось передать лекарства, передачу и отправить посылку». В связи с этим она прекратила голодовку", — написала Ланевская.

Горбунова держала голодовку с 9 ноября — со дня задержания. 20 ноября ее перевели в минское СИЗО-1. Ольге Горбуновой предъявлено обвинение по уголовному делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Ей вменяют руководство «женскими маршами».

«Женщина работает менеджером в общественном объединении для лиц, пострадавших от домашнего насилия. В августе и сентябре прошлого года она руководила так называемыми женскими маршами в столице. При этом сама выходила на проезжую часть, перекрывая дорожный трафик», — объясняла пресс-служба МВД.

В 2002 году женщины, пострадавшие от насилия, создали в Минске ОО «Радислава». Организация помогает женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. При «Радиславе» действует убежище для жертв домашнего насилия.