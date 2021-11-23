В Мозыре группу футбольных фанатов приговорили к срокам от 3 до 3,5 лет колонии

Суд Мозырского района приговорил к срокам в колонии от 3 до 3,5 лет пятерых футбольных фанатов по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и насилии либо угрозе насилия в отношении милиционера (статья 364 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии следствия, молодые люди участвовали в протестах в августе 2020 года. Детали суда неизвестны, поскольку процесс прошел в закрытом режиме по ходатайству гособвинения.

Судья Галина Книжонок приговорила Даниила Скипальского, Александра Сузько, Павла Дворака и Александра Тимошенко к 3 годам колонии. Кирилла Конопацкого осудили на 3,5 года лишения свободы.

Каждого обвиняемого суд обязал выплатить 1 500 рублей компенсации признанному пострадавшим по делу начальнику отдела ГАИ Мозырского РОВД Валентину Пиллеру.