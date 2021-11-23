Суд признал экстремистскими материалами телеграм‑канал и соцсети «Нашай Нiвы»

Суд Центрального района Минска признал экстремистскими материалами телеграм-канал и соцсети издания «Наша Нiва» . Об этом сообщил телеграм-канал ГУБОП.

За распространение материалов, признанных экстремистскими, грозит административная ответственность по статье 19.11 КоАП — можно получить штраф, общественные работы или административный арест.

Сегодня газета «Наша Нiва» празднует юбилей — 115 лет. Она была основана 23 ноября 1906 года.

Утром 8 июля в офис редакции «Нашай Нiвы» пришли силовики. Они задержали главного редактора Егора Мартиновича, главного редактора журнала «Наша гісторыя» Андрея Дынько, начальника отдела рекламы Андрея Скурко и главного бухгалтера издания Ольгу Ракович. 16 июля ее выпустили из изолятора на Окрестина. 21 июля Дынько выпустили под обязательство о явке.

Обыски и допросы в редакции и у сотрудников «Нашай Нiвы» проводились по статьям о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и о «массовых беспорядках» (статья 293 УК).

Вскоре стало известно Мартиновича и Скурко поместили в СИЗО по делу о причинении имущественного ущерба без признаков хищения (часть 2 статьи 216 УК).

Андрея Дынько подозревают в неправильной уплате коммунальных услуг (часть 2 статьи 216 УК). Суть претензий к нему заключается в том, что оплата за коммунальные услуги «помещения, в котором собирались сотрудники», была по тарифам для физических лиц, а необходимо было платить по тарифам для юридических. Таким образом, «Минэнерго» был нанесен ущерб на сумму 3 500 рублей.