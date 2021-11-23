Курдский телеканал NRT сообщил о задержании своей журналистки в минском аэропорту; Госпогранкомитет: ей отказано во въезде

В минском аэропорту задержана журналистка курдского телеканала NRT Жиан Али. Об этом сообщила сама редакция.

Неясно, когда именно задержали журналистку: по сообщению телеканала, это произошло «в понедельник, 23 ноября» — хотя 23 ноября сегодня. Издание добавляет, что у журналистки изъяли оборудование.

В Беларусь Жиан Али прилетела для освещения миграционного кризиса на беларуско-польской границе, уточняет NRT. О причинах ее задержания ничего неизвестно.

Позже агентство Sputnik со ссылкой на Госпогранкомитет написало, что журналистку телеканала не задерживали.

«Ей было отказано во въезде на территорию Беларуси из-за отсутствия аккредитации иностранного журналиста при МИД», — передает агентство.

Обновлено 20:07. Добавлена информация Sputnik, дополнен заголовок.