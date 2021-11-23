Лукашенко подписал указ о работе госорганов при чрезвычайном положении

22 ноября Александр Лукашенко подписал указ № 451 «Об обеспечении режима чрезвычайного положения», который уточняет работу государственных органов при чрезвычайном положении, сообщает его пресс-служба.

Указ утверждает Положение об органах управления при введении ЧП и объединяет прошлые аналогичные положения об оперативном штабе и комендатуре территории, где введено ЧП.

На момент публикации новости полный текст указа не опубликован.

Документ принят в соответствии с Законом «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», который вступил в силу 18 октября.

Этот закон изменил три других действующих закона: «О Вооруженных Силах Республики Беларусь», «О чрезвычайном положении» и «О военном положении».

В новой редакции закона о ЧП к основаниям для его введения добавили вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, а также «попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти» с насилием. Ранее там были беспорядки, «сопровождающиеся насилием либо угрозой насилия», когда «возникает опасность для жизни людей, территориальной целостности и существования государства».

Также в закон добавлена статья, которая дублирует декрет о переходе власти к Совбезу в случае гибели президента, который Александр Лукашенко подписал 9 мая.

Меняется и список ограничений при ЧП. Законом запрещаются или ограничиваются любые собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации и пикеты. В прошлой редакции закона это касалось только «лиц и организаций, в результате действий которых введено чрезвычайное положение».

Кроме этого, закон приостанавливает и прекращает выпуск СМИ, действие свидетельств о госрегистрации издателей, изготовителей и распространителей, действия лицензии на полиграфическую деятельность и на вещание. Также во время ЧП может быть ограничен доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Статья 5−1 закона «О военном положении» предусматривает введение военного положения в «особых обстоятельствах». Под этим имеют в виду гибель президента из-за покушения на его жизнь, теракта или внешней агрессии, что связано с подписанным 9 мая декретом.