СК: польские силовики применили слезоточивый газ и взрывпакеты против мигрантов в Каменецком районе

Ночью 23 ноября польские силовики применили «слезоточивый газ и взрывпакеты» против мигрантов вблизи погранзаставы «Токари» Каменецкого района, утверждает Следственный комитет.

По данным ведомства, мигранты просили у польской стороны убежища и «никакой агрессии не проявляли».

«В ответ на это польские силовики применили в отношении безоружных мигрантов слезоточивый газ, взрывпакеты, которые забрасывали на территорию Беларуси», — пишет пресс-служба СК.

Следственный комитет проводит проверку по этому факту.

Утром 23 ноября Минобороны Польши сообщало, что военные пресекли очередную «попытку нелегального пересечения границы». Министерство отметило, что «нападение агрессивных мигрантов поддержали беларуские службы». Польские пограничники утверждают, что вечером того же дня 100 мигрантов пыталась силой пересечь границу и «бросали камни в польские службы». Все это проходило под контролем беларуских силовиков, пишут пограничники. На каком участке произошел инцидент, не уточняется.

Кроме этого, по утверждению пограничников, группа из 40 мигрантов пыталась прорваться через польскую границе в районе деревни Мельник. Ведомство пишет, что они бросали в силовиков «камни, ветки деревьев и светошумовые гранаты».