Солигорского активиста Павла Батуева задержали по подозрению в оскорблении начальника местного РОВД

Солигорского активиста движения «За Свободу» Павла Батуева задержали по статье об оскорблении представителя власти (статья 369 УК), сообщает «Вясна».

По данным правозащитников, Батуеву вменяют оскорбление начальника солигорского РОВД и еще одну статью; ее номер неизвестен.

Павла Батуева задержали вечером 23 ноября, когда он шел забирать дочку из детского сада. Силовики провели обыски в квартире активиста и в доме у его отца.

Ранее Батуева задерживали в Солигорске 25 марта. В фейсбуке он рассказывал, что сначала его отвезли в РОВД, где опрашивали о стачкоме, после отвезли в прокуратуру, где ознакомили с изменениями в КоАП, а потом снова вернули в РОВД — там сотрудник милиции попросил Батуева включить телефон, чтобы проверить «нет ли там экстремизма». Затем активиста отвезли в Следственный комитет и опросили по нескольким уголовным делам. По словам активиста, сотрудники интересовались, знает ли он, кто оскорбил в комментариях сотрудника милиции, кто «сделал надписи политического содержания на стенах зданий».

«После сотрудник СК повел меня в уголовный розыск. Там мне предложили половину сникерса. Посидели, поговорили за философию больше часа. Потом повели в кабинет милиционера, с которым мы пересекались еще в начале 2000-х», — написал Батуев.

После этого активиста отпустили без протокола.

27 марта у активиста провели обыск по делу об оскорблении гендиректора «Беларуськалия» Ивана Головатого и изъяли у него мобильные телефоны.