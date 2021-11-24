Суд в Витебске решил не переводить музыканта Игоря Банцера с химии в колонию

Суд Железнодорожного района Витебска отказался переводить Игоря Банцера с химии в колонию, рассказал «Медиазоне» сам музыкант.

По словам Банцера, суд принял такое решение, потому что администрация ИУОТ поспешила с передачей в суд представления о замене наказания и не предоставила музыканту достаточно времени, чтобы опротестовать вынесенные ему нарушения.

«Я имею право на то, чтобы опротестовать решение администрации в течение 30 дней с момента вынесения взыскания. То есть мне было вынесено взыскание 1 ноября, а второе — 10 ноября. Соответственно, с 1 до 30 ноября не имели права навешивать и посылать в суд представление, потому что я еще не опротестовал [выписанные нарушения]. Судье пришлось это признать. При этом судья сказала: "Банцер, имейте в виду, что судья считает, что вина ваша доказана, что вы злостный нарушитель". Судья это специально подчеркнула, что, несмотря на то, что закон на моей стороне, в то же время все нарушения она признает обоснованными», — рассказал Игорь Банцер «Медиазоне».

В марте 2021 года Игоря Банцера приговорили к 1,5 годам химии по делу о хулиганстве (статья 339 УК) за танец в стрингах перед милицейской машиной. Он начал отбывать наказание на химии с 17 июня. В августе за нарушения его отправили в штрафной изолятор — он провел там 40 суток.

29 сентября суд решил перевести музыканта в колонию. Спустя месяц Банцера вернули на химию: прокурор попросил отменить постановление суда и направить представление о замене наказания на новое рассмотрение из-за юридических нарушений.

1 ноября связь с Игорем Банцером прервалась. 21 ноября он связался с «Медиазоной» и рассказал, что все это время находился в ШИЗО. 24 ноября суд снова рассмотрел вопрос о переводе Банцера в колонию и отказал в этом из-за того, что администрация ИУОТ поспешила с передачей в суд представления о замене наказания. Сотрудники не предоставили музыканту достаточно времени, чтобы опротестовать вынесенные ему нарушения.

В подкасте «Химия» Игорь Банцер рассказывает «Медиазоне», как жил до начала массовых протестов 2020 года и о том, как изменилась его жизнь теперь.