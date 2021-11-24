Суд по делу о взломе компьютерной системы Мингорисполкома сделали закрытым

Суд Заводского района Минска перевел процесс по делу о взломе компьютерной системы Мингорисполкома в закрытый режим, сообщает правозащитный центр «Вясна». Причиной назвали то, что в материалах дела содержится «государственная тайна».

Действия четверых фигурантов дела квалифицировали по шести статьям: модификация компьютерной информации (часть 1 статьи 350 УК), неправомерное завладении такой информацией (статья 352 УК), использование вредоносных компьютерных программ (часть 1 статьи 354 УК), грубое нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), порча имущества (статья 341 УК) и приготовление к участию в массовых беспорядках (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 293 УК).

По данным следствия, в ночное время в октябре и ноябре прошлого года 35-летний мужчина, находясь на техническом этаже здания на улице Притыцкого, с помощью компьютерной техники путем нарушения системы защиты и использования вредоносного программного обеспечения осуществил несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной сети Минского городского исполкома. В результате он завладел записями камер видеонаблюдения, установленных в столице, с целью последующей публикации в интернете.

Позже обвиняемые получили доступ к компьютерным системам КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» и ГУВД Мингорисполкома, что повлекло за собой нарушение работы предприятий и госорганов. Кроме того, обвиняемые скопировали и удалили файлы различных форматов и внесли в них заведомо ложную информацию.

Также все обвиняемые «систематически принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях» с августа по ноябрь. Следствие зафиксировало 10 таких фактов.

32-летнего основателя и члена совета общественного движения «Дзея» Кима Самусенко задержали 3 ноября 2020 года. Силовики изъяли технику, зарегистрированное охотничье ружье, деньги, бело-красно-белый флаг, флаг Украины и украинский паспорт жены. Через два дня задержали его брата Алексея. Позже по этому делу задержали 35-летних Павла Дрозда и Ивана Андрошуйтя.