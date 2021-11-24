Минчанку приговорили к 2 годам домашней химии за комментарий «свинья» под постом о милиционере в «Одноклассниках»

23 ноября суд Фрунзенского района Минска приговорил 31-летнюю минчанку Татьяну Козак к 2 годам домашней химии по обвинению в оскорблении представителя власти (статья 369 УК) за комментарий в «Одноклассниках», пишет «Вясна».

По версии обвинения, Козак «с намерением публично оскорбить представителя власти, используя свой телефон, умышленно подготовила и написала комментарий "свинья" в группе "Светик Светлогорск" в "Одноклассниках"». Он был адресован инспектору ГАИ Светлогорского РУВД Андрею Баграенку, признанному потерпевшим по делу.

Обвиняемая Татьяна Козак рассказала в суде, что комментарий под постом о милиционере оставила еще в сентябре прошлого года: «Я эмоциональный человек. В связи со всеми событиями, которые происходили в Минске в августе, написала этот комментарий».

По ее словам, в той публикации было написано, что Баграенок оскорблял других людей. После этого обвиняемая прочитала комментарии под записью и оставила свой.

Согласно экспертному заключению, в комментарии «свинья», который написала Козак, «есть негативная оценка Баграенка и ненормативная форма языкового выражения».

Потерпевший милиционер заявил гражданский иск, в котором указал, что своим комментарием обвиняемая «подорвала его авторитет, причинила моральный вред и страдания». Он оценил моральный вред в 3000 рублей.

Судья Наталья Бугук приговорила Татьяну Козик к двум годам домашней химии и обязала выплатить 2000 рублей моральной компенсации потерпевшему милиционеру.