Жительницу Добруша судят за клевету в отношении сотрудников военкомата, которые отдыхали в бело‑красной палатке

Суд Добрушского района начал рассматривать дело против 44-летней местной жительницы Татьяны Казаковой, которую обвиняют в клевете (статья 188 УК) на сотрудников военкомата, сообщает «Гомельская Вясна». По ходатайству прокурора процесс сделали закрытым.

По словам самой Казаковой, на которые ссылаются правозащитники, 7 мая она гуляла около дома и увидела бело-красную палатку и несколько человек рядом; она сняла это на видео.

«Вышла на пробежку, решила заняться спортом. Кто-то отдыхает у нас на речке. В общем, оказывается, наш военкомат Добрушский, сегодня отмечает праздник рядом с домом», — произносит женщина на видео под названием «Бчбшники военкомат добруш», выложенном на канале Anonim Belarus. Фоном играет песня «Перемен» группы «Кино».

Как пишет «Гомельская Вясна», сотрудники военкомата написали в милицию заявление с просьбой привлечь автора видео к ответственности за клевету. Во время следствия обвиняемая Татьяна Казакова признала свою вину и попросила прощения у всех восьмерых потерпевших.

«Наш президент против этой символики бчб. Я шла, гуляла, увидела эту палатку с белыми и красными полосами. Она мне показалось похожей на бчб-символ протестов против Лукашенко. Я за него всегда голосую, никогда не ходила на акции, протесты ни в Добруше, ни в Гомеле. Поэтому и решила снять это видео», — объяснила обвиняемая.