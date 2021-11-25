Жителя Лепельского района обвиняют в покушении на убийство жены и дочери при помощи взрывного устройства в машине

45-летнего жителя Лепельского района обвиняют в покушении на убийство своей жены и 14-летней дочери при помощи взрывного устройства в машине, пишет Следственный комитет.

Местному жителю предъявили обвинения в незаконных действиях по отношению ко взрывчатым веществам (части 2 и 3 статьи 295 УК) и в покушении на убийство двоих человек, в том числе несовершеннолетней, общественно опасным способом (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 139 УК).

По версии следствия, мужчина «не позднее 18:00» 20 мая изготовил взрывное устройство и подключил его к электросети автомобиля, на котором ездили его жена и дочь.

«Мужчина соединил провода таким образом, что при включении правого поворота в автомобиле цепь должна была замкнуться и привести в действие самодельное взрывное устройство. Однако убийство не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку днем 24 мая устройство было обнаружено при ремонте автомобиля в Лепельском районе», — пишет ведомство.

Как уточняет СК, при осмотре места происшествия следователи выяснили, что обвиняемый ошибся и подключил самодельную бомбу к проводу, не связанному с электрической цепью машины.

При этом экспертиза оценила потенциальную мощность устройства примерно в 150 граммов в тротиловом эквиваленте.

Как утверждает ведомство, обвиняемый рассказал, что решился на такой поступок, чтобы его жена отказалась от плана развестись с ним и вернулась в семью. Убивать ни ее, ни дочь мужчина, по его словам, не собирался.

«Установлено, что устройство на 100% сработало бы при правильном его подключении к электрической проводке автомобиля. В результате взрыва человек, находящийся в автомобиле, получил бы телесные повреждения, в том числе и несовместимые с жизнью», — пишет пресс-служба СК.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый отдавал себе отчет в своих действиях и понимал грозящую жене и дочери опасность. Следствие передало материалы прокурору для направления в суд, сам житель Лепельского района заключен под стражу.