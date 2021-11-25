Жительница Борисовского района выдавала себя за санинспектора и вымогала у продавцов деньги за отсутствие масок и антисептиков

В Борисовском районе в суд передано уголовное дело 32-летней местной жительницы М., которая выдавала себя за санитарного инспектора и «штрафовала» магазины за отсутствие масок и антисептиков, сообщает Генпрокуратура. М. обвиняется в мошенничестве (части 1 и 2 статьи 209 УК), краже (часть 2 статьи 205 УК) и самовольном присвоении власти должностного лица (статья 382 УК).

По данным ведомства, с мая по июль 2021 года М., «следуя заранее разработанному плану», обходила торговые точки в Могилеве, Жодино и Борисовском районе, представляясь сотрудницей зонального центра гигиены и эпидемиологии. Убедив продавцов, что она проводит проверку, женщина обращала внимание на отсутствие в магазинах антисептиков и масок, «несоответствие установленным нормам <…> ведер и градусников» и нарушения в документах. После этого она предлагала продавцам заплатить от 50 до 180 рублей, обещая взамен «доставить на торговый объект указанные предметы и средства санитарной безопасности» и проставить нужные отметки в документах.

«В одном из эпизодов в Борисовском районе, когда продавец передала "проверяющей" деньги и вышла открывать дверь магазина, М. тайно похитила из кассы 120 рублей», — пишет прокуратура.

По данным ведомства, всего от действий М. пострадали девять индивидуальных предпринимателей и четыре унитарных предприятия; суммарный ущерб составил 1 100 рублей.

Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.