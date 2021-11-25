В Минске задержан фрилансер Андрей Кузнечик, сотрудничающий с «Радыё Свабода»

25 ноября в Минске силовики в штатском задержали фрилансера «Радыё Свабода» Андрея Кузнечика, рассказала изданию его жена Алеся.

По словам жены Кузнечика, около 17:00 вечера ее муж уехал на велопрогулку, а она с двумя детьми осталась дома. Вскоре Кузнечик вернулся домой с четырьмя мужчинами в штатском.

«Один, который, вероятно, был главным, представился Иваном. Ни кто они, ни откуда, не сообщили. Мне приказали идти в другую комнату, заниматься детьми, не мешать. Обыск был довольно "интеллигентный" — мои вещи и вещи детей не трогали. Забрали всю технику и телефон Андрея, мой мобильный телефон и мой планшет, деньги. Андрею приказали одеваться и идти с ними. Из вещей ничего не разрешили взять с собой, кроме запасных штанов. Сказали, что забирают его ненадолго, на несколько дней», — рассказала жена Кузнечика.

По ее словам, она подписала документ, в котором перечислялись изъятые вещи. Основания задержания мужа ей неизвестны.

Семья Кузнечиков живет в Минске, у них двое маленьких детей. Сам Кузнечик филолог по образованию и увлекается велосипедным спортом.

Ранее вечером 25 ноября неизвестные получили доступ к телеграм-каналу «Радыё Свабода» и опубликовали в нем посты со ссылкой на провластные пропагандистские каналы, а также скриншоты со списком администраторов канала.

Одновременно в официальном телеграм-канале ГУБОП появилось сообщение со словами: «Радио свобода Беларусь все. Скоро подробности…».

Вскоре редакция вернула контроль над каналом, удалила сообщения и извинилась перед читателями.