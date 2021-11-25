Преподавателя Лицея БГУ Алеся Минова приговорили к 3 годам химии по обвинению в грубом нарушении порядка

Суд Ленинского района Минска приговорил 23-летнего учителя беларуского языка и литературы Лицея БГУ Алеся Минова, обвиняемого в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), к 3 годам химии, сообщает «Молодежный блок».

Как рассказали «Медиазоне» слушатели из зала суда, молодого человека обвинили в участии в протестах 9 и 10 августа 2020 года. Утверждается, что он, среди прочего, перекрывал дорогу, громко хлопал в ладоши, выкрикивал лозунги.

Алесь Минов полностью признал свою вину. На вопросы судьи он ответил, что знал об акции и о том, что она незаконна. По словам обвиняемого, он выражал протестные мнения, но не имел цели перекрывать дорогу, поскольку она на тот момент уже была перекрыта. На вопрос, использовал ли он флаг в качестве протеста, Минов не ответил. После уточнения, отрицает ли он это, молодой человек ответил: «Не отрицаю».

Также обвиняемый отметил, что пришел на акцию из интереса и сфотографировался на память, а при появлении силовиков ушел

Следствие указывало, что Минов участвовал в протестах в вечернее время, после 20 часов. При этом прикрепленная к делу фотография молодого человека была сделана в светлое время суток.

Иск «Минсктранса» о возмещении ущерба на 25 тысяч рублей будет рассмотрен в гражданском процессе. Минов на суде согласился с самим иском, но не с суммой, так как, по его словам, не понимает ее. Адвокат предоставил расчеты, согласно которым ущерб «Минсктранса» составил три тысячи рублей. Также он отметил, что в иске указаны маршруты, которые не ходили 9-10 августа, а дорога, по которой ходил Минов, была перекрыта ГАИ.

Преподавателя задержали 25 августа в его первый рабочий день в Лицее. Как сообщало МВД, Минову вменили участие в акции протеста в августе 2020 года в районе стелы «Минск — город-герой» и на улице Кальварийской. Там он, по версии следствия, «вместе с другими участниками незаконного мероприятия находился на проезжей части, перекрывал движение транспорта, выкрикивал протестные лозунги».

10 сентября семь правозащитных организаций Беларуси признали Минова политзаключенным.

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Обновлено в 17:20. Добавлена информация об обвинении, показаниях Алеся Минова и иске «Минсктранса».