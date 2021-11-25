Троих солигорчан подозревают в грубом нарушении порядка и насилии над милиционерами за протесты 10 августа

В Солигорске сотрудники ГУБОПиК задержали троих местных жителей в возрасте от 23 до 25 лет — их подозревают в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и в насилии в отношении милиционеров (статья 364 УК) 10 августа, сообщает МВД.

По версии ведомства, в ночь на 10 августа 2020 года, солигорчане «принимали участие в массовых беспорядках в парке "Четырех стихий" райцентра».

«Установлено, что молодые люди оказывали активное сопротивление сотрудникам милиции: бросали в них камни, бутылки и стулья. Задержанные состоят в праворадикальной группировке футбольных фанатов. Один из них ранее судим за незаконный оборот наркотических средств», — пишет ведомство.