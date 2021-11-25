Мингорсуд отменил решение о конфискации 60 тысяч долларов у пенсионера, который «по незнанию» пронес их в зеленый коридор

Минский городской суд рассмотрел жалобу пенсионера Александра Рачковского и отменил решение суда Партизанского района Минска о штрафе и конфискации у него 60 800 долларов и 400 рублей по статье о недекларировании наличных, перемещаемых через границу (часть 2 статьи 15.5 КоАП), сообщает Onliner.

Судья Евгений Хаткевич постановил отменить решение суда Партизанского района Минска «за малозначительностью нарушения» Рачковского, уточняет издание.

Представительница таможни во время апелляции говорила, что ведомство не видит поводов для отмены постановления.

«Переступив линию, человек заявил об отсутствии намерений декларировать ценности. При осмотре были найдены деньги», — сказала сотрудница таможни.

11 ноября дело Александра Рачковского рассмотрел суд Партизанского района Минска. Он оштрафовал минчанина на 10 базовых по статье о недекларировании наличных, перемещаемых через границу, и постановил конфисковать в доход государства деньги, которые он собирался перевезти через границу.

Рачковского обвиняли в том, что 11 июля в аэропорту он зашел в зеленый коридор, имея при себе 70 800 долларов и 400 рублей; суммы более 10 тысяч долларов подлежат декларированию. В тот день Рачковский вместе с женой собирался лететь в Турцию, чтобы купить жилье — для этого супруги взяли с собой крупную сумму денег.

В стенограмме разговора Рачковского и его жены с сотрудницей таможни в зеленом коридоре, которую зачитали в суде, Рачковский говорил таможеннице, что пойдет в красный. Сотрудница ответила, что это нужно было сделать сразу.

«Да, я признаю вину в том, что по незнанию заступил в зеленый коридор. Я думал, что "коридор" — это коридор, а не зеленая линия на полу», — говорил в суде пенсионер.

Рачковский рассказывал, что во время разговора с сотрудницей не скрывал, что ему нужно задекларировать деньги и ноутбук — его слова подтвердила стенограмма. «И сказал, что мне нужно в красный коридор. Но мне ответили, что я уже в зеленом и назад дороги нет», — объяснял минчанин.