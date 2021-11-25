Двоих пинских лицеистов показательно арестовали в актовом зале перед сверстниками за сбыт наркотиков

Милиция и прокуратура организовали показательный арест двоих 17-летних пинских лицеистов, которым вменяют распространение наркотиков, перед их сверстниками в актовом зале райотдела, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Как уточняет ведомство, лицеисты были задержаны в ходе операции «по изобличению организованной группы, которая распространяла синтетические наркотики в регионе».

«Специально приехали сюда, в Гомель, забрали из тайника оптовую партию. Сразу же после этого и были задержаны. Денег не заработали, а жизнь себе разрушили. Представьте сейчас состояние их родных и близких. А ведь им всего по 17 лет. Строили планы на будущее, мечтали о хороших машинах, семьях. Теперь обо всем на долгие годы можно забыть», — рассказал во время мероприятия прокурор Гомеля Юрий Булынко.

Показательный арест милиция провела перед учащимися школ, профессиональных лицеев и техникумов, с большинством из которых «ведется индивидуальная профилактическая работа».

«Старший советник юстиции рассказывает краткую предысторию задержания этих юношей. Затем парней поочерёдно под конвоем милиционеров заводят в зал. Несколько вопросов — и прокурор города произносит страшную для них фразу: "Избрать меру пресечения в виде ареста". Пожалуй, задержанные к этому уже готовы. Эмоций особых нет. За несколько дней нахождения в ИВС в голове пролетели прожитые годы, и это извечное, вернуть бы время назад», — описывает мероприятие милицейская пресс-служба.

После публичного мероприятия, сообщает УВД, арестованных лицеистов сразу отправили в следственный изолятор.

«Впереди суд, и уже ясно, срок будет большой — статья "тяжелая". И нет никаких для нее смягчающих обстоятельств», — добавляет ведомство.

Как рассказал первый замначальника УВД Гомельского облисполкома Анатолий Васильев, гомельская милиция продолжит проводить подобные мероприятия и впредь.

«В Гомеле и Мозыре это проводится на постоянной основе. Мы видим, это имеет огромный профилактический эффект среди сверстников арестованных. Мы можем много рассказывать о том, что нельзя этим заниматься, и совершенно по-другому это воспринимается, когда они видят, что их реальный одногодок прямо из этого зала отправляется в СИЗО. Уверен, что и сами подростки станут впоследствии элементом долгосрочной профилактики, рассказывая своим знакомым об увиденном и услышанном», — сказал он.