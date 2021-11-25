Польша сообщила о попытке прорыва 200 человек через границу и обвинила Беларусь в ослеплении пограничников лазерами

24 ноября, на участке, охраняемом пограничным постом в Черемче, более 200 человек незаконно пересекли беларуско-польскую границу, сообщает Погранслужба Польши.

Как утверждает ведомство, во время прорыва в сторону польских силовиков кидали камни и ветки деревьев, а беларуские силовики ослепляли польских коллег лазерами и световыми вспышками.

Wczoraj,24.11,na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze grupa ponad 200 osób siłowo sforsowała polsko🇵🇱–białoruską🇧🇾 granicę. Rzucano kamieniami oraz drewnianymi konarami w stronę polskich służb.Żołnierze białoruscy oślepiali polskie służby stroboskopami oraz laserami. pic.twitter.com/W9QIsNM9j3 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 25, 2021

Ранее днем ведомство отчитывалось о предотвращении 375 попыток незаконного перехода границы. При этом 56 иностранцев покинули Польшу, а двоих мигрантов арестовали.

С 16 ноября на беларуско-польской границе тысячи мигрантов живут в обустроенном при помощи беларуских властей логистическом центре. При этом Польша регулярно сообщает о попытках прорыва границы с беларуской стороны.