Польша сообщила о попытке прорыва 200 человек через границу и обвинила Беларусь в ослеплении пограничников лазерами

24 ноября, на участке, охраняемом пограничным постом в Черемче, более 200 человек незаконно пересекли беларуско-польскую границу, сообщает Погранслужба Польши.
Как утверждает ведомство, во время прорыва в сторону польских силовиков кидали камни и ветки деревьев, а беларуские силовики ослепляли польских коллег лазерами и световыми вспышками.
Ранее днем ведомство отчитывалось о предотвращении 375 попыток незаконного перехода границы. При этом 56 иностранцев покинули Польшу, а двоих мигрантов арестовали.
С 16 ноября на беларуско-польской границе тысячи мигрантов живут в обустроенном при помощи беларуских властей логистическом центре. При этом Польша регулярно сообщает о попытках прорыва границы с беларуской стороны.
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