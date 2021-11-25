Польша сообщила о попытке прорыва 200 человек через границу и обвинила Беларусь в ослеплении пограничников лазерами
Польша сообщила о попытке прорыва 200 человек через границу и обвинила Беларусь в ослеплении пограничников лазерами
Кризис на границе
25 ноября 2021, 13:17
 
 
 
 
 

24 ноября, на участке, охраняемом пограничным постом в Черемче, более 200 человек незаконно пересекли беларуско-польскую границу, сообщает Погранслужба Польши.

Как утверждает ведомство, во время прорыва в сторону польских силовиков кидали камни и ветки деревьев, а беларуские силовики ослепляли польских коллег лазерами и световыми вспышками.

Ранее днем ведомство отчитывалось о предотвращении 375 попыток незаконного перехода границы. При этом 56 иностранцев покинули Польшу, а двоих мигрантов арестовали.

С 16 ноября на беларуско-польской границе тысячи мигрантов живут в обустроенном при помощи беларуских властей логистическом центре. При этом Польша регулярно сообщает о попытках прорыва границы с беларуской стороны.

     
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