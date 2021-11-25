Неизвестные взломали телеграм‑канал «Радыё Свабода»; в нем появились посты со ссылками на провластные каналы

Неизвестные получили доступ к телеграм-каналу «Радыё Свабода» и опубликовали в нем посты со ссылкой на провластные пропагандистские каналы.
Кроме этого, неизвестные опубликовали скриншоты со списком администраторов канала. Вскоре редакция вернула контроль над каналом и удалила сообщения.
Позже редакция написала пост, в котором извинилась перед читателями за «такую ситуацию».
Одновременно в официальном телеграм-канале ГУБОП появилось сообщение со словами: «Радио свобода Беларусь все. Скоро подробности…».
Обновлено в 19:08. Добавлена информация об извинениях «Радыё Свабода» перед читателями.
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