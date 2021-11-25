В Витебском театре после отмены спектакля «Цiль» увольняют сыгравших в нем актеров

В витебском Национальном театре имени Якуба Коласа увольняют актеров, которые сыграли в спектакле «Ціль», отмененном сразу после премьеры. Об этом сообщило издание Zerkalo.io со ссылкой на сотрудников театра и подтвердил «Медиазоне» актер Артем Геряк, исполнивший одну из ролей в спектакле.

«Мне нечего комментировать, я сам ничего не знаю. Мне сообщили, что со мной не продлят контракт и все на этом. Больше, к сожалению, я ничего сказать не могу», — сказал «Медиазоне» Геряк.

По его словам, причину отмены спектакля актерскому составу никак не объяснили. «Нас поставили перед фактом, что спектакль идти не будет», — добавил актер.

По сведениям другого актера театра Александра Козлова, уволены также актрисы Анжела Барковская и Юлия Крашевская. «Вообще пока только про них и известно. Насчет остальных — на уровне слухов», — уточнил Козлов.

Zerkalo.io со ссылкой на анонимные источники пишет, что с директором театра Александром Старых, который руководил им последние семь лет, не продлевают контракт. Неназванные собеседники рассказали журналистам, что Старых вызвали в Минск, где сообщили, что с 1 декабря с ним разрывают контракт.

«Медиазона» дозвонилась до Александра Старых, но он отказался комментировать ситуацию.

По информации Zerkalo.io, спектакль отменили сразу после премьерного показа 21 ноября. На премьере присутствовали чиновники из Минкульта, в том числе и министр Анатолий Маркевич. Издание со ссылкой на неназванных сотрудников театра писало, что «чиновникам спектакль не понравился»

«Особенное раздражение у них вызвали использование на сцене красных лент и выкрики со сцены "Жыве Фландрыя!"» — писало Zerkalo.io.

Показ спектакля, запланированный на 11 декабря, отменен.

«Цiль» — постановка пьесы российского драматурга Григория Горина по мотивам романа «Тиль Уленшпигель» бельгийского писателя Шарля Де Костера. Он рассказывает о борьбе фламандцев против испанского владычества в XVI веке. «И да здравствует Фландрия!» — рефрен из «Злой песни», написанной композитором Геннадием Гладковым и бардом Юлием Кимом специально для пьесы Горина.