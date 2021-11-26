Адвокат Ольги Золотарь не прошла аттестацию Минюста

25 ноября Квалификационная комиссия при Минюсте решила, адвокат Ольги Золотарь Наталья Ванцович «не может исполнять свои профессиональные обязанности вследствие недостаточной квалификации», сообщает министерство.

Как рассказала «Медиазоне» сама Ванцович, внеочередную аттестацию ей назначили из-за выговора 13 октября, который вынес заместитель министра юстиции. Адвокату вменяют разглашение данных предварительного следствия по делу Ольги Золотарь. По словам Ванцович, она этого не делала и поэтому подала жалобу в суд Московского района на неправомерные действия должностного лица.

Адвокат рассказала, как прошла аттестация у комиссии: «Я просто высказала свою позицию, что я не согласна с действиями должностного лица. Я считаю, что данное заседание Квалификационной комиссии, назначение в отношении меня внеочередной аттестации является незаконным и неправомерным. И выговор как основание внеочередной аттестации, и саму внеочередную аттестацию я обжалую в суде. И до решения суда, я считаю, невозможно проводить внеочередную аттестацию. Я отказалась отвечать на вопросы, поскольку это незаконно, неправомерно и ущемляет мои права».

Также Ванцович объяснила, что решение комиссии не означает автоматического лишения ее возможности работать адвокатом, поэтому она готовится к продолжению суда над Ольгой Золотарь.

Квалификационная комиссия в том числе решила, что можно прекратить действие лицензий адвокатов, которых дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов исключила из коллегии. Среди них адвокат философа Владимира Мацкевич Дмитрий Лозовик, а также защитники Сергея Тихановского и Виктора Бабарико Наталья Мацкевич и Евгений Пыльченко.