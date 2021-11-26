«Вясна»: у матери анархиста Романа Халилова прошел обыск, она задержана

В Полоцке у матери анархиста Романа Халилова Гаянэ Ахтиян прошел обыск, по предварительной информации она задержана, сообщает правозащитный центр «Вясна». Сам Халилов находится за границей.

Правозащитникам известно, что дверь в квартиру Ахтиян выломана. Причины задержания не уточняются.

1 октября стало известно, что СК возбудил уголовное дело о разжигании социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК) против 29-летних анархистов Романа Халилова и Евгения Журавского. Причина — демонстрация у посольства Беларуси в Польше в поддержку Андрея Зельцера, который в перестрелке 28 сентября в Минске убил сотрудника КГБ и погиб сам.

ГУБОПиК утверждает, что Халилов и Журавский «как минимум с 2017 года» активно участвуют в анархистском движении и администрируют соответствующие телеграм-каналы.

«Один из них, уроженец Грузии, зарегистрированный в Витебской области, через социальные сети, постоянно меняя аккаунты и никнеймы, занимался вербовкой сторонников анархистского движения из числа молодежи 16-20 лет», — заявляет ведомство.