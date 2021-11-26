Суд по заявлению прокуратуры признал «экстремистскими материалами» «Брестскую газету»

Информационную продукцию «Брестской газеты» признали «экстремистскими материалами» по заявлению Генпрокуратуры, сообщает само ведомство.

Как уточнило само издание, решение принял суд Ленинского района Бреста.

Во время массовых июльских обысков у журналистов различных изданий, в редакции «Брестской газеты» также проводили обыск.

Зачистка. Кто не вышел на свободу после массовых обысков последних двух недель

В январе 2021 года редакция «Брестской газеты» временно приостанавила выпуск печатной версии издания. По словам главного редактора Виктора Марчука, попытки договориться о печати очередного номера оказались безуспешными — типографии в различных городах Беларуси отказались от сотрудничества с редакцией.

Последний номер газеты за прошлый год вышел 24 декабря, а 31 декабря редакция успела напечатать в Бресте первый номер газеты за 2021 год.

В конце 2020 года Марчук попросил не подписываться на издание , поскольку не был уверен, что редакция сможет выполнить свои обязательства перед читателями после того, как «Брестская типография» после 18 лет сотрудничества отказалась продлевать договор на печать газеты с 1 января 2021 года.

Сам Марчук посчитал, что отказ «Брестской типографии» от продления договора связан с «другими мотивами, только не экономическими».