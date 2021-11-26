Арестован счет школы шахмат ФИДЕ в Беларуси, сообщила в своем фейсбуке основательница школы и бывший председатель Беларуской федерации шахмат Анастасия Сорокина.

Шахматистка рассказала «Медиазоне», что узнала об аресте 25 ноября. «Мне позвонили работники школы, они пытались провести платеж, но не получилось, и через банк узнали, что счет арестован. Никакой информации нам не прислали, дополнительных комментариев мы не получили», — объяснила она.

После выборов 2020 года Анастасия Сорокина подписала открытое письмо спортсменов за честные выборы, а в мае 2021 года покинула пост главы федерации шахмат. При этом, по словам шахматистки, де-юре она остается председателем — внеочередные выборы в руководство организации до сих пор не состоялись.

29 октября у Сорокиной прошел обыск, после которого ее на несколько часов доставили в РУВД. На тот день у нее была запланирована поездка в Москву, после которой экс-глава федерации решила какое-то время не возвращаться в Беларусь.

«После событий августа мне было выставлено три условия: уйти с поста председателя федерации шахмат, с поста вице-президента международной федерации шахмат и закрыть свою школу. С поста председателя я была готова уйти уже тогда, но для этого нужно провести определенные процедуры», — рассказывает Сорокина.

Шахматистка связывает арест счетов со своей деятельностью, поскольку она осталась учредителем школы и не меняла ее юридическое лицо. «При этом после отъезда [из страны] у меня не было возможности участвовать в жизни школы», — добавила она. Теперь, по словам Сорокиной, неизвестно, «сколько и как сможет функционировать школа шахмат».

В своем посте на фейсбуке шахматиска пишет, что проблемы школы могут быть связаны с «людьми, которые уже на протяжении года рвутся к портфелям Беларуской федерации шахмат». На вопрос «Медиазоны», кто эти люди, Сорокина ответила, что «мы увидим этих людей», когда состоятся выборы в руководство федерации.

Школа шахмат для детей открылась в 2013 году, с 2014 года она оставалась единственной в Беларуси школой со статусом Академии ФИДЕ.